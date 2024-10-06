Стало известно, почему Брахими не удалён после «второй» жёлтой карточки в игре РПЛ

В воскресном матче одиннадцатого тура чемпионата России между «Факелом» и махачкалинским «Динамо» произошёл непонятный момент. Мохамед Брахими в середине второй половины встречи, казалось, получил вторую жёлтую карточку, но не был удалён.

Как сообщает телеграм-канал Open the Doors, на самом деле у Брахими не было первой жёлтой карточки. В той ситуации предупреждение получил другой футболист воронежской команды.

Следить за игрой Премьер-лиги России между «Факелом» и махачкалинским «Динамо» во всех подробностях можно в текстовой трансляции, которую проводит портал LiveResult.