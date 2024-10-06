В матче РПЛ случилась непонятная ситуация с жёлтой карточкой

В воскресенье в Российской премьер-лиге играют «Факел» и махачкалинское «Динамо». В середине второго тайма Мохамед Брахими получил жёлтую карточку за симуляцию. Казалось, что произойдёт удаление, ведь одно предупреждение у игрока «Факела» уже было, однако Брахими продолжил игру.

Ситуация получилась странной, и даже комментаторы из телевизионной трансляции не понимали, почему не случилось удаление. Возможно, первую или вторую карточку на самом деле получил кто-то другой. Будет интересно услышать разъяснение от судейской бригады. Главный судья - Василий Казарцев.

Следить за матчем между «Факелом» и махачкалинским «Динамо» можно в текстовой трансляции.