«Пари НН» близок к назначению Ганчаренко

«Пари НН» близок к тому, чтобы подписать контракт с тренером Виктором Ганчаренко. В настоящий момент стороны согласовывают последние детали, о чём рассказывает «Чемпионат».

Источник отмечает, что несколько дней назад кандидатом номер один для «Пари НН» был Владимир Слишкович. Впрочем, в итоге нижегородцы переключились на Ганчаренко.

Напомним, что в субботу «Пари НН» объявил об увольнении Саши Илича. Произошло это после матча против «Акрона», который завершился вничью со счётом 2:2. На текущий момент «Пари НН» занимает двенадцатое место в турнирной таблице.

Следующий матч «Пари НН» проведёт 19 октября – против «Ростова».