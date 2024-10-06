Батраков и Пиняев – в основе «Локомотива» на матч против «Крыльев Советов»

В воскресенье «Локомотив» проводит домашний матч одиннадцатого тура Премьер-лиги против «Крыльев Советов». Рулевой московской команды Михаил Галактионов принял решение выпустить на поле с первых минут таких футболистов:

Лантратов, Ненахов, Самошников, Сильянов, Ньямси, Монтес, Баринов, Карпукас, Батраков, Воробьёв, Пиняев.

Матч Премьер-лиги между «Локомотивом» и «Крыльями Советов» стартует в 16:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

«Локомотив» на текущий момент занимает третье место в таблице Премьер-лиги.