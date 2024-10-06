Генич раскрыл имя нового главного тренера «Оренбурга»

Бывший наставник московского «Спартака» Владимир Слишкович возглавит «Оренбург». Об этом заявил футбольный комментатор Константин Генич.
«Насколько знаю, у Слишковича был выбор между «Оренбургом» и «Пари НН», в итоге выбор пал на «Оренбург». Он уже точно там, осталось только официально об этом объявить», - передает слова специалиста телеканал «Матч ТВ».
Напомним, что недавно с поста главного тренера «Оренбурга» был уволен испанский специалист Давид Деограсия. Команда неудачно выступает в текущем сезоне чемпионата России. После 11 матчей «Оренбург» набрал семь баллов и занимает 14-е место.
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