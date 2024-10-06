Кечинов: «Станкович вдохнул в Николсона новую жизнь»

Экс-игрок московского «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением об игре ямайского форварда Шамара Николсона под руководством нового наставника команды Деяна Станковича.
«Станкович вдохнул в Николсона новую жизнь. Когда футболист чувствует, что тренер в него верит и доверяет, то играет с вдохновением. Он с лихвой оправдывает оказанное доверие», - передает слова эксперта «Чемпионат».
В матче 11-го тура чемпионата России «Спартак» на домашнем стадионе принимал «Ростов». «Красно-белые» отпраздновали уверенную победу со счетом 3:0. После этого успеха подопечные Деяна Станковича занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ.
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