Игрок махачкалинского «Динамо» получил серьёзную травму в Воронеже

В воскресенье в рамках одиннадцатого тура Российской премьер-лиги играют «Факел» и махачкалинское «Динамо». Уже на тринадцатой минуте тренеру гостевой команды пришлось делать замену. Дело в том, что серьёзную травму получил Александр Сандрачук – полузащитника унесли с поля на носилках.

Не исключено, что Сандрачук повредил колено. Подробности должны появиться уже после матча, будем следить за новостями.

А за матчем между «Факелом» и махачкалинским «Динамо» можно следить в текстовой трансляции, которую проводит портал LiveResult. Забить быстрый гол командам не удалось, на табло пока горят нули.