Шикунов - о Виллиане Жозе: «Три месяца прошло, можно набрать форму»

Александр Шикунов, экс спортивный директор московского «Спартака», в разговоре с журналистами поделился мнением об игре форварда Виллиана Жозе против «Ростова».

«Три месяца прошло. За такой срок можно набрать форму. Он в серьезном клубе играл и за сезон забил в Испании 10 мячей. Не могли же его навыки улетучиться», - приводит слова Шикунова «Спорт-Экспресс».

«Спартак» принимал «Ростов» на стадионе «Лукойл Арена» и отпраздновал уверенную победу со счетом 3:0. После этого успеха «народная команда» набрала 19 баллов и занимает пятую строчку в турнирной таблице Премьер-лиги.