Слишкович подписал предварительный контракт с «Оренбургом» - известна зарплата

Всё идёт к тому, что главным тренером «Оренбурга» станет Владимир Слишкович, который по завершению прошлого сезона покинул «Спартак». Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», Слишкович уже подписал контракт с оренбургским клубом. В понедельник босниец прилетит для окончательного закрытия сделки и начала работы.

Контракт Слишковича будет рассчитан на два года. В первом сезоне босниец будет зарабатывать 2,5 миллиона рублей в месяц, а во втором, при сохранении прописки в Премьер-лиге, - 3 миллиона рублей в месяц.

В то же время источник отмечает, что на днях перехватить Слишковича попытался «Пари НН». Впрочем, босниец будет работать в «Оренбурге».