Сутормин рассказал, как относится к формату Кубка России

Полузащитник «Ростова» Алексей Сутормин высказал мнение о формате Кубка России.
«Спокойно отношусь к формату Кубка. Есть формат - играем. Будет другой формат, будем по-другому играть. Честно, всё равно. Есть регламент. Лично я его соблюдаю и играю», - передает слова футболиста «Чемпионат».
После пяти туров групповой стадии Кубка России «Ростов» набрал десять баллов и занимает вторую строчку.
В Премьер-лиге команда Валерия Карпина набрала 12 очков и занимает девятую строчку после 11 туров. В последнем поединке «Ростов» на выезде потерпел крупное поражение от столичного «Спартака» со счетом 0:3.
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