Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Спартак» теряет время»: Камоцци не верит в Николсона

06 Октября 2024 • 14:09 Комментировать
Спартак Москва
3:0
Ростов

Франко Камоцци, который в своё время был советником владельца «Спартака», высказался о форварде Шамаре Николсоне. В субботнем матче против «Ростова» Николсон записал на свой счёт дубль.

По мнению Камоцци, Николсон не сможет стабильно начать забивать голы за «Спартак» и тем самым перезагрузить карьеру.

«Все просто теряют время с этим футболистом. У Шамара Николсона недостаточный уровень мастерства для «Спартака». То же самое касается тех, кто настаивал на его приобретении», - цитирует Камоцци Metaratings.

Напомним, что в субботу «Спартак» обыграл «Ростов» со счётом 3:0. «Красно-белые» сейчас занимают пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги.

👍 0
👎 2
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Франко Камоцци Шамар Николсон ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 06 Октября
14:09
«Спартак» теряет время»: Камоцци не верит в Николсона
13:50
Байрамян: «Нам с Карпиным и дальше будет хорошо»
13:23
Камоцци попросили сравнить Станковича и Карпина
13:17
Балахнин: «Спартак» не вышел на оптимальный уровень, ошибок ещё много»
12:41
Борис Игнатьев высказался о голевой серии нападающего «Спартака» Николсона
11:24
Масалитин – о крупной победе «Спартака»: «Счёт не по игре»
05 Октября
23:03
Байрамян назвал самый памятный матч против «Спартака»
23:00
Вахания высказался о болезненном поражении от «Спартака»
22:11
Станкович: «Считаю, что Николсон и Угальде могут играть вместе»
22:04
Станкович: «Организация, желание, настрой - всё было на высоком уровне»
21:53
Николсон: «Эта победа, думаю, нас смотивирует прибавлять дальше»
21:34
Из-за них «Ростов» Карпина был унижен «Спартаком»: три худших игрока матча в Москве
20:58
«Спартак» за тайм разгромил «Ростов» Карпина: Николсон забил четыре, но засчитали только два 1
19:55
Николсон забил «Ростову» ещё дважды, один гол засчитан
19:39
Николсон быстро удвоил перевес «Спартака» в матче с «Ростовом»
19:35
Умяров в подкате открыл счёт в матче «Спартак» - «Ростов»
18:30
«Спартак» - «Ростов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:0 2
17:53
«Спартак» объявил состав на матч против команды Карпина
16:12
Алексей Попов объяснил, при каком условии «Спартак» будет бороться за чемпионство
15:39
Семшов не верит в победу «Спартака» над «Ростовом»
15:13
Гладилин — о матче «Спартак» - «Ростов»: «Будет примерно равная игра»
14:46
Силкин не стал оценивать Станковича: «В «Спартаке» любой может добиться успеха»
14:42
Маркао: «Очень рад за Жозе, ему нужно доверять»
14:13
Семшов объяснил, почему не считает «Спартак» фаворитом в игре с «Ростовом»
09:00
«Спартак» – «Ростов»: Вероятные стартовые составы от Станковича и Карпина в матче РПЛ 1
02:11
Спартак - Ростов: где смотреть прямую трансляцию онлайн
04 Октября
21:55
Ещенко не видит фаворита в матче «Спартак» - «Ростов»
19:48
Хлестов — о дебютном голе Жозе: «Это не значит, что он стал лучше»
19:40
Селихов: Сразу было видно, что Жозе — большой мастер
18:49
Карпин или Станкович: агент Сафонов ответил, кто сильнее
18:37
Балахнин рассказал, почему «Ростов» может обыграть «Спартак»
17:12
Веллитон: Станкович сможет привести «Спартак» к трофею
16:54
Давыдов уверен в победе «Спартака» над «Ростовом»
16:38
Булыкин: «Карпин сильнее Станковича»
16:31
Актуальная ставка и прогноз на матч Спартак — Ростов РПЛ — 5 октября 2024
16:29
Игнатов и Медина пропустят встречу с «Ростовом»
14:35
Канчельскис: «Спартак» непредсказуем, но является фаворитом игры с «Ростовом»
14:27
Смородская объяснила, что помешало карьере Глушакова
14:17
Смородская: Глушаков пошёл в «Спартак» из-за денег
12:42
Иностранцы чемпионата России: в «Краснодаре» и «Зените» самые дорогие легионеры 1
04:12
Бесплатная ставка и прогноз на матч Спартак — Ростов чемпионата России — 5 октября 2024
03 Октября
19:57
В Испании оценили дебютный гол Жозе за «Спартак»
18:58
Ставка и прогноз на точный счёт матча Спартак — Ростов РПЛ — 5 октября 2024
17:43
Стало известно, сколько зрителей ожидается на матче «Спартак» - «Ростов»
16:36
Свинов назвал отличие Селихова от Максименко
16:23
Сакич: «Барко важен для «Спартака» так же, как и Жозе»
16:13
Тренер Сакич уверен, что Абена и Маркиньос помогут «Спартаку»
15:58
Белоус выделил главный недостаток Литвинова
14:26
«Чувствую конкуренцию со стороны Довбни» — Селихов
02 Октября
22:01
Актуальная ставка и прогноз на матч Спартак – Ростов чемпионата России – 5 октября 2024
01 Октября
22:48
Булатов не верит в чемпионство «Спартака» 1
17:39
Барбоза: «Жозе может стать ключевой фигурой для «Спартака»
16:47
Радимов: Маркиньос и Абена — это не усиление для «Спартака»
16:21
Сенников объяснил, почему не видит «Спартак» в тройке
12:32
Сочнов: «Пугает количество ошибок «Спартака» в обороне, это основная проблема Станковича»
30 Сентября
19:46
Рианчо объяснил, почему Мостовой не возглавит «Спартак»
19:34
«Мы не ходили и не кричали на каждом углу, что хотим в «Спартак» — агент Глебова
18:47
В «Спартаке» сообщили важную новость о Мостовом и Самедове
18:40
Канчельскис: Если Мостовой возглавит «Спартак», хуже точно не будет
17:41
«Тихоходы»: Ловчев раскритиковал «Спартак» за подбор игроков
17:10
Абаскаль хотел видеть в «Спартаке» Алексея Миранчука
16:49
Абаскаль рассказал, какой матч в «Спартаке» стал для него особенным
16:42
Абаскаль — о работе Станковича: Это уже другой «Спартак»
16:27
Бывший тренер ЦСКА рассказал, почему Медина ушёл в «Спартак»
13:08
Агент игрока «Марселя» Луиса Энрике прокомментировал слухи о «Спартаке»
29 Сентября
21:46
Ещенко объяснил, почему «Ростову» нет смысла бороться за тройку
21:28
Маслов: Станкович мне сказал, что в «Спартак» приехал его игрок
21:11
Маслов: «Перед арендой в «Сочи» разговаривали со Станковичем, было приятно, что он честно мне всё объяснил»
20:11
Борис Игнатьев уверен, что Станкович выведет «Спартак» из кризиса
18:30
Абена ответил, против кого ему сложнее всего играть на тренировках
18:16
Агент — о травме Голенкова: «Думаю, серьёзного ничего нет»
17:19
Титов: «Видно, что команда верит в Станковича»
16:32
Смородская объяснила, почему «Спартак» был хорош только на старте сезона
28 Сентября
23:11
Карпин ответил, управляет ли он ситуацией в «Ростове»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Дешам удивлён ситуацией с Мбаппе в «Реале» Стало известно, сколько зрителей ожидается на матче «Спартак» - «Ростов» 1000 голов ещё ближе: Роналду снова забил Роналду определился с клубом, Фергюсон выбрал тренера «МЮ», Моуринью вернётся в АПЛ, а Холанн выбирает из трёх команд – в главных слухах недели Стало известно, где может продолжить карьеру Погба «Крылья Советов» планируют объявить о назначении Игнашевича Определены финалисты чемпионата мира по футзалу Стало известно, когда решится будущее тен Хага в «Манчестер Юнайтед» Индзаги ответил на предложение «Манчестер Юнайтед» Сборная Германии потеряла Мусиалу
«Атлетико» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 В компенсированное время «Реал» упустил победу над «Атлетико» в дерби, прерванном на 20 минут из-за беспорядков Мбаппе очень быстро восстановился, но не спас «Реал» от поражения во Франции «Байер» по делу переиграл «Милан» Винисиус наехал на Коке: «Ты слабый» «Лилль» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 «Тоттенхэм» разгромил «Манчестер Юнайтед», отыгравший в меньшинстве больше тайма «Зенит» - «Оренбург»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 Алекс Фергюсон выбрал нового тренера для «Манчестер Юнайтед» Холанн может уйти в другой суперклуб – это не «Реал» и даже не «Барселона»
Спортивные новости
Медведев обыграл Арнальди и вышел в четвёртый круг турнира в Шанхае Перейра нокаутировал Раунтри и защитил чемпионский титул UFC «Металлург» в гостях разобрался со «Спартаком» в матче КХЛ СКА неожиданно проиграл «Северстали» в матче КХЛ «Трактор» нанёс ЦСКА второе поражение подряд в КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
68 мин
Факел Факел
Динамо Махачкала Динамо Махачкала
1
1
2.24 3.20 3.25
Видео
06.10.24 в 16:30
Локомотив Москва Локомотив Москва
Крылья Советов Крылья Советов
1.60 4.20 4.80
Видео
06.10.24 в 19:00
Краснодар Краснодар
Химки Химки
1.32 5.00 8.80
Видео
06.10.24 в 19:00
Динамо Москва Динамо Москва
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
2.18 3.65 2.95
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 06 Октября
15:18 · Россия. Премьер-лига
Генич раскрыл имя нового главного тренера «Оренбурга»
15:09 · Россия. Премьер-лига
Кечинов: «Станкович вдохнул в Николсона новую жизнь»
14:27 · Россия. Премьер-лига
Очередной гол Агаларова позволил махачкалинскому «Динамо» повести в Воронеже
14:23 · Россия. Премьер-лига
Игрок махачкалинского «Динамо» получил серьёзную травму в Воронеже
14:22 · Россия. Премьер-лига
Шикунов - о Виллиане Жозе: «Три месяца прошло, можно набрать форму»
14:15 · Россия. Премьер-лига
Слишкович подписал предварительный контракт с «Оренбургом» - известна зарплата
14:15 · Россия. Премьер-лига
Сутормин рассказал, как относится к формату Кубка России
14:09 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» теряет время»: Камоцци не верит в Николсона
14:05 · Россия. Премьер-лига
Мостовой высказался насчёт стажировки в «Спартаке» после госпитализации
14:02 · Россия. Премьер-лига
Агент подтвердил, что Николсон не поедет в сборную Ямайки
14:01 · Россия. Премьер-лига
Биджиев: «Не думаю, что искусственный газон будет иметь решающее значение»
13:55 · Россия. Премьер-лига
Пятибратов: «Не будет бойни, будет хороший агрессивный футбол»
13:54 · Россия. Премьер-лига
Ерохин высказался о пенальти «Зенита» в матче с «Оренбургом»
13:50 · Россия. Премьер-лига
Байрамян: «Нам с Карпиным и дальше будет хорошо»
13:46 · Россия. Премьер-лига
Шикунов отреагировал на победу «Спартака» в матче с «Ростовом»
13:31 · Россия. Премьер-лига
Колосков высказался о дерби «Динамо» - ЦСКА
13:30 · Россия. Премьер-лига
«Факел» - «Динамо» Махачкала: где смотреть прямую трансляцию онлайн - 1:1
13:23 · Россия. Премьер-лига
Камоцци попросили сравнить Станковича и Карпина
13:08 · Россия. Премьер-лига
Бубнов: «Вендел и Клаудиньо сильно сдали»
12:59 · Россия. Премьер-лига
Генич: «Дзюба - самовлюблённый лев»
12:57 · Россия. Премьер-лига
Агент Головина высказался о вызове игрока в сборную России
12:48 · Россия. Премьер-лига
Радимов: «Карпин очень долго в «Ростове», нужно что-то менять»
12:28 · Россия. Премьер-лига
Салихова высказалась о нападающем «Спартака» Николсоне
12:07 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Ростова» заявил о деградации РПЛ
11:37 · Россия. Премьер-лига
В «Ростове» оценили летние трансферы
Все новости