«Спартак» теряет время»: Камоцци не верит в Николсона

Франко Камоцци, который в своё время был советником владельца «Спартака», высказался о форварде Шамаре Николсоне. В субботнем матче против «Ростова» Николсон записал на свой счёт дубль.

По мнению Камоцци, Николсон не сможет стабильно начать забивать голы за «Спартак» и тем самым перезагрузить карьеру.

«Все просто теряют время с этим футболистом. У Шамара Николсона недостаточный уровень мастерства для «Спартака». То же самое касается тех, кто настаивал на его приобретении», - цитирует Камоцци Metaratings.

Напомним, что в субботу «Спартак» обыграл «Ростов» со счётом 3:0. «Красно-белые» сейчас занимают пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги.