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Мостовой высказался насчёт стажировки в «Спартаке» после госпитализации

06 Октября 2024 • 14:05 Комментировать

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой недавно был срочно госпитализирован и прооперирован из-за камня в почках. По словам экс-игрока «Сельты», он до сих пор находится в больнице. В понедельник Мостовой пройдёт заключительный осмотр, и по его итогам будет принято дальнейшее решение.  

По словам Мостового, госпитализация пока что не повлияла на его планы по стажировки в «Спартаке».

«Риска отмены стажировки в «Спартаке» пока нет. До неё ещё есть время. Я не передумал туда идти. Всё в силе. Тем более, «Спартак» выигрывает: обыграли «Динамо» и разложили «Ростов» - всё хорошо», - цитирует Мостового Sport24.

В субботу «Спартак» на своём поле обыграл «Ростов» с крупным счётом 3:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Мостовой
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