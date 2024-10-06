Агент подтвердил, что Николсон не поедет в сборную Ямайки

Агент Ненад Портега, который представляет интересы центрфорварда московского «Спартака» Шамара Николсона, отреагировал на новость о том, что игрок попросил не вызывать его на сбор национальной команды Ямайки.

«Шамар не едет в сборную в октябре - это было согласовано с тренером и федерацией. Сейчас у сборной Ямайки не отбор на чемпионат мира, а первый раунд Лиги наций», - передает слова агента «Чемпионат».

В матче 11-го тура чемпионата России Николсон отметился двумя голами в ворота «Ростова». «Красно-белые» отпраздновали уверенную победу со счетом 3:0. После этого успеха столичный коллектив располагается на пятом месте в таблице Премьер-лиги.