Биджиев: «Не думаю, что искусственный газон будет иметь решающее значение»

Главный тренер «Динамо» Хасанби Биджиев дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Факелом».

- Исходя из турнирной таблицы и положения команд, кажется, что вашей команде сегодня главное - не проиграть. Согласны ли вы с этим?

- Ситуация в турнирной таблице непростая, естественно, что каждый матч для нашей команды очень важен так же, как и для «Факела». Так что тут двух мнений быть не может, как говорится.

- Вы провели тренировку вчера вечером, это была предыгровая тренировка здесь на этом стадионе. Фактор газона насколько будет влиять на игру?

- Я не думаю, что он должен оказать слишком большое влияние. Все уже давно играют на этих газонах. Понятно, что газон новый, и мы в первый раз выходим на искусственное поле в этом сезоне. Я не думаю, что это будет иметь решающее значение.

- Эмоциональное состояние после кубковой игры, очень яркий второй тайм с «Крыльями». Не выхолощены ли сейчас футболисты после вот такой концовки того матча?

- Я думаю, что только игра покажет, только там мы узнаем, а так все нормально.

- Есть ли у этого матча шанс не превратиться в бойню на поле?

- Я думаю, что все команды Премьер-лиги прежде сего стараются играть в футбол. А все остальное - борьба и все сопутствующие факторы.