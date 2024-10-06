Пятибратов: «Не будет бойни, будет хороший агрессивный футбол»

Главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Динамо» Махачкала.

- Какое значение эта игра имеет для вас?

- Важный матч, как и любой предыдущий и следующий. Надо стараться выиграть, придут болельщики. Ну и в турнирной таблице мы понимаем, что нам нужно три очка.

- То есть эта игра не имеет особого значения, если вы говорите, что она важна так же, как и все остальные?

- Понимаем, что нам надо выигрывать, независимо против кого мы сегодня бы играли. Мы с ребятами как раз это обсуждали, что нам надо отталкиваться от своего состояния и места в таблице, на котором находимся. Конечно, нельзя сказать, что этот матч определяющий, потому что еще 20 матчей впереди. Каждый следующий будет такой же важный. Мы готовы играть в футбол. Сейчас посмотрим, как у нас это будет получаться.

- «Динамо» очень хорошо держит борьбу, да и в принципе, такой же футбол похожий показывает, в силовой манере действует команда. Значит ли это, что «Факелу» сегодня нужно будет придумать что-то новое для того, чтобы добиться положительного результата?

- Да, конечно. «Факел» знает, как играть. «Динамо» похоже на «Факел» прошлого образца. Мы тоже были такие духовитые и энергичные, когда вышли в первый год. Сейчас у нас есть еще мастерство, мы также умеем и биться, и сражаться. Мы это видели в прошлых матчах, победа над «Рубином» показала, что у нас появились варианты в атаке. Сегодня у нас будет достаточно голевых моментов. Надо просто их реализовывать.

- Ильин вместо Каштанова, который пропускал матч Кубка, и казалось, что он готовится именно к этой игре. Но сегодня выходит Ильин, который весь матч сыграл в Казани. С чем связан этот выбор?

- Правильно - вам казалось. А мы знаем, почему так делаем. Поэтому это всё спланировано, всё спокойно и всё под контролем.

- Есть ли у этого матча шанс не превратиться в бойню на поле?

- Да нет, не будет бойни, будет хороший агрессивный футбол, потому что мы дома, прекрасная атмосфера, болельщики, прекрасная погода. Футбольный день такой, но и «Динамо» - не та команда, которая приехала просто отбиваться. Думаю, они тоже собираются играть в агрессивный атакующий футбол тоже. Будет хороший матч и достаточно количество забитых мячей, хотя все думают об обратном, что две команды, которые меньше всех забили в чемпионате. Но сегодня мы постараемся сыграть более атакующе.