Ерохин высказался о пенальти «Зенита» в матче с «Оренбургом»

Хавбек петербургского «Зенита» Александр Ерохин высказался о пенальти в ворота «Оренбурга» во вчерашнем поединке 11-го тура чемпионата России.

«Толчок был. Соперник локтем попал в больное место, поэтому чуть-чуть неприятно было. А так… фол был, по-моему, пенальти по делу», - передает слова полузащитника «РБ Спорт».

Встреча «Зенита» и «Оренбурга» прошла на стадионе «Газпром Арена» и завершилась минимальной победой хозяев со счетом 1:0. Единственный мяч с пенальти забил Густаво Мантуан. Благодаря этому успеху петербургский клуб поднялся на первое место в турнирной таблице Премьер-лиги.