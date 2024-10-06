Байрамян: «Нам с Карпиным и дальше будет хорошо»

Хавбек «Ростова» Хорен Байрамян высказался о главном тренере команды Валерии Карпине. Футболист не сомневается в том, что результаты ростовчан в Российской премьер-лиге пойдут в гору.

«Конечно, у меня нет сомнений, что нам с Карпиным и дальше будет хорошо. Он уже семь лет работает в «Ростове» - каждый год были и хорошие, и сложные ситуации. Карпин всегда выходил из них победителем», - цитирует Байрамяна «РБ Спорт».

Напомним, что «Ростов» в субботу вечером потерпел крупное поражение в гостях у «Спартака» - 0:3.

В одиннадцати прошедших матчах сезона Премьер-лиги «Ростов» смог набрать 12 очков (три победы, три ничьи, пять поражений). На текущую минуту команда занимает девятое место в турнирной таблице.