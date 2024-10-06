Шикунов отреагировал на победу «Спартака» в матче с «Ростовом»

«Счет на табло - никуда не денешься. А еще несколько мячей отменили. Но и «Ростов» тоже мог забить. Такие грубые ошибки дончанам делать нельзя. Недопустимо!» - приводятся слова Шикунова на страницах «Спорт-Экспресса».