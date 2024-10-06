Шикунов отреагировал на победу «Спартака» в матче с «Ростовом»

Экс-спортивный директор московского «Спартака» Александр Шикунов высказался относительно вчерашнего поединка между «народной командой» и «Ростовом» в рамках 11-го тура чемпионата России.
«Счет на табло - никуда не денешься. А еще несколько мячей отменили. Но и «Ростов» тоже мог забить. Такие грубые ошибки дончанам делать нельзя. Недопустимо!» - приводятся слова Шикунова на страницах «Спорт-Экспресса».
После 11 туров Российской премьер-лиги «Спартак» набрал 19 баллов и находится на пятой строчке в турнирной таблице. Подопечные Деяна Станковича отстают от лидирующего «Зенита» на семь очков.
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