Бышовец: «Пенальти в ворота «Оренбурга»? В Англии такой бы, наверное, не поставили»

Известный отечественный тренер Анатолий Бышовец в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал победу «Зенита» над «Оренбургом» (1:0).

- «Зенит» победил, но не убедил?

- От «Зенита» все ждут побед во всех турнирах – и в чемпионате, и в Кубке, и в Суперкубке. Игрокам нужно все время выкладываться на максимуме. Не всегда получается. Да и соперникам не надо дополнительно настраиваться на чемпиона страны. Ну и нельзя забывать о таком понятии, как недооценка. Хочешь - не хочешь, а когда ты понимаешь свое превосходство в классе, в голове сидит мысль о том, что победишь.

- Команде Семака сложно вскрывать эшелонированную оборону?

- Пожалуй, да. Здесь нужны не только позиционные атаки, но и быстрые ходы. Надо быстрее принимать решения на поле, включать другие скорости.

- К кому у вас есть вопросы?

- К средней линии. К Венделу, к Клаудиньо, которого вчера неслучайно заменили в перерыве на Ерохина. Им далеко не все удается. Барриос свои функции выполняет, но он все-таки в меньшей степени заточен на атаку.

- Лусиано вчера не забил.

- Ему стало сложнее справляться с нагрузкой. Плотный график, много команд, играющих от обороны. Не забывайте, что он не проходил предсезонную подготовку с «Зенитом».

- Глушенкова сильно не хватает?

- Его не хватает. Он довольно быстро нашел взаимопонимание с Венделом. Сейчас из-за травмы Максима этой связки в распоряжении Семака нет. И с реализацией у Глушенкова все было в порядке.

Реклама

- Понимаете, почему Соболев остается в запасе?

- Да. Все по делу. В старте выходят Лусиано и Кассьерра. Сказывается, что Соболев многовато пропустил. Ему еще надо найти взаимопонимание с партнерами. Когда он даже выходит на замену, не всегда попадает в игру. Еще нужно время для налаживания игровых связей с теми же бразильцами.

- Вопрос о пенальти. Тянул ли фол Малых на Ерохине на 11-метровый?

- Сложно сказать… Можно ли это нарушение наказывать назначением пенальти? Не знаю. В Англии мы видим порой более очевидную борьбу, более жесткую, с использованием чуть ли не борцовских приемов. В то же время сохраняется справедливость в решениях арбитра.

- То есть в Англии такой бы пенальти не поставили?

- Думаю, что да. Все-таки этот контакт со стороны игрока «Оренбурга» не носил жесткости.

Александр Сычёв