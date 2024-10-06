Колосков высказался о дерби «Динамо» - ЦСКА

Вячеслав Колосков, являющийся почётным президентом Российского футбольного союза, высказался о воскресном дерби между «Динамо» и ЦСКА. Колосков надеется на то, что московское дерби в рамках одиннадцатого тура Премьер-лиги получится ярким и запоминающимся.

«Конечно, хочется, чтобы была такая игра, которая запомнится, которую можно было бы смотреть, не отрываясь и не уходя в какие-то философские размышления. А смотреть, смотреть и смотреть. Чтобы было много атак, много комбинаций, много интересных индивидуальных действий, много голов», - цитирует Колоскова «РБ Спорт».

Матч между «Динамо» и ЦСКА стартует в 19:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult. На текущий момент «бело-голубые» располагаются на четвёртой позиции в турнирной таблице (20 очков), а «армейцы» - на шестой (17 очков).