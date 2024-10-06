Камоцци попросили сравнить Станковича и Карпина

Известный функционер Франко Камоцци, который ранее был советником владельца «Спартака», ответил на вопрос о Валерии Карпине и Деяне Станковиче. У Камоцци спросили, кто из них сильнее в тренерском ремесле. Выбрать лучшего итальянец не смог.

«Это два разных тренера с совершенно разными представлениями о футболе. Станкович выигрывал титулы в Сербии, Венгрии. Карпин, по моему мнению, проделывает отличную работу в «Ростове». Каждый хорош по-своему», - цитирует Камоцци «РБ Спорт».

Напомним, что в субботу вечером в одиннадцатом туре российского чемпионата играли «Спартак» и «Ростов». Команда Станковича добилась крупной победы над командой Карпина со счётом 3:0. «Красно-белые» на текущую минуту располагаются на пятой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги.