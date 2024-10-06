Балахнин: «Спартак» не вышел на оптимальный уровень, ошибок ещё много»

Футбольный эксперт Сергей Балахнин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о кубковом матче с «Ростовом».

- Какие выводы можно сделать по игре с «Ростовом»?

- Фундаментальных выводов не сделаешь. Тем более, сейчас будет пауза, и многое может поменяться. В первом тайме «Спартак» были сильнее. Только в начале матча шла борьба за территорию и инициативу. Но когда команда забивает за тайм пять мячей, и три из них засчитываются, становится очевидно, что преимущество у нее было однозначное. «Спартак» сделал результат, а потом играл по счету.

- С чем связываете голевую засуху «Ростова», который и в матче со «Спартаком» нанес немало ударов по воротам?

- Не играли два нападающих. Но в прошлых матчах они играли, и тоже не забивали. Так что это результат командной игры. Если команда не забивает уже четыре матча, то тут стоит говорить о каких-то системных ошибках.

- Удивлены игрой Николсона, которого списали в «Спартаке», а он вернулся и начал забивать?

- Не удивлен. Голы с «Ростовом» не могут служить показателем его уровня. Там были дикие ошибки в обороне, причем в центре. Так что надо в первую очередь смотреть на игру защитников, которые не контролировали пространство и соперников. Они допускают страшные ошибки. Поэтому тут сложно говорить о мастерстве нападающих.

- Пишут, что Николсон нанял личного тренера по физподготовке и попросил главного тренера сборной Ямайки не вызывать его на октябрьские сборы, чтобы закрепиться в «Спартаке». Что об этом думаете?

- Это логично. Дай бог, чтобы он прогрессировал. Хорошо, что он понимает: все дело в нем, а не в ком-то. А ведь часто бывает иначе. Так что это хороший знак, если игрок понимает, что ему надо быть сильнее. Он ищет проблемы в своей работе.

- Как вам расстановка с Николсоном на острие, при котором Угальде ушел на фланг? Не кажется ли, что Угальде потерялся и уже не так опасен и полезен?

- Он не забил, но был полезен тем, что создавал напряжение. На нем много фолили и получали карточки. Угальде был активен. «Спартак» понемногу восстанавливается, но еще не вышел на оптимальный уровень. Ошибок еще много, в том числе и тактических.

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- То есть, пока у «Спартака» нет запаса прочности?

- Нет. Команда пока еще привыкает к требованиям нового тренера. «Спартак» пока нельзя назвать устоявшимся клубом в плане игры, которая может быстро поменяться. Хотя игра становится лучше.

- В кубковом матче с «Ростовом» «Спартак» тоже добьется легкой победы?

- Кубок – это другое. Там составы могут сильно меняться. Хотя у «Ростова» принцип игры остается тот же. А вот москвичи часто играют на Кубок даже ярче. Но крупной победы я не стал бы ждать. Тем более, эти матчи будут на выбывание. Так что аналога этого матча мы не увидим.

Елена Григорьевская