Бубнов: «Вендел и Клаудиньо сильно сдали»

Бывший защитник московского «Спартака», а ныне футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением об игре бразильских полузащитников «Зенита».

«Проблемы связаны со средней линией. Вендел и Клаудиньо сильно сдали. Игра в атаке становится не столь эффективной, команда медленнее играет. Вскрывать оборону тяжелее», - приводятся слова эксперта на страницах Sportbox.

В матче 11-го тура чемпионата России «Зенит» одержал минимальную победу над «Оренбургом» со счетом 1:0. Благодаря этому успеху подопечные Сергея Семака поднялись на первое место в турнирной таблице Премьер-лиги.