Генич: «Дзюба - самовлюблённый лев»

Известный футбольный комментатор Константин Генич высказался об участии форварда тольяттинского «Акрона» Артёма Дзюбы в проекте «Натальная карта».

«Артем здорово отыгрывает шутки. Он самовлюбленный лев. Посмотрел полчаса «Натальной карты». Остался удовлетворен. Дальше смотреть не стал», - приводятся слова Константина на бусти-аккаунте журналиста Сергея Егорова.

Напомним, что 36-летний центрфорвард заключил с «Акроном» трудовое соглашение до следующего лета.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги Артём провел четыре встречи, записав на свой счет один забитый мяч и три голевые передачи.