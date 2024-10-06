Агент Головина высказался о вызове игрока в сборную России

Агент Александр Клюев, который работает с полузащитником Александром Головиным, высказался об отношении игрока к сборной России.

«Тренерский штаб посчитал нужным вызвать Сашу. Он всегда с удовольствием едет в расположение сборной», - цитирует Клюева «Чемпионат».

Агент отметил, что Головин уже держит путь в Москву. По словам Клюева, для полузащитника не является проблемой возможное отсутствие товарищеских матчей в ходе октябрьского сбора.

Как известно, Александр Головин стал единственным «легионером», вызванным в ряды национальной сборной России. Полузащитник на клубном уровне представляет «Монако».