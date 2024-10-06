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«Ростов» Карпина – катастрофа: команда пытается играть в футбол европейского уровня без соответствующих тому игроков

06 Октября 2024 • 12:56 Комментировать

Валерий Карпин с 2017 года пытается привить «Ростову» красивый выход из обороны в короткий пас. К чему это приводит? К критике вратарей или защитников. Виноваты ли они? Давайте разбираться.

Избавились от козла отпущения

Летом 2024 года из команды ушёл вратарь, который подвергался критике больше других игроков «Ростова». Речь идёт о Сергее Песьякове. На несколько мгновений вернёмся назад и вспомним привозы Сергея. Вечно вспоминаются ситуации, когда он подсовывал мяч своим одноклубникам. Вот летом «Ростов» скинул голкипера. Что-то изменилось? 

По всей видимости, дело не только в Песьякове. Если в команде и есть проблемы с вратарями (а они есть), то тут вопрос к Кафанову. Фигура данного специалиста – тема для отдельного материала, но то, что проблема с вратарями имеется, всем очевидно. И тут виноваты не внешние факторы, виноваты те, кто приглашает.

Пропущено 20 голов после 11 туров

Когда-то «Ростов» вёл борьбу за чемпионство в РПЛ. А что теперь? Если не в этом, то в следующем сезоне команда будет барахтаться там, где она сейчас: 7-10-е места, а это отбросит клуб к 2010-м годам, когда он и вылететь мог.

В 2016 году «Ростов» под руководством Курбана Бердыева впервые занял второе место в РПЛ. После было легендарное выступление в Лиге чемпионов. Именно Бердыев привил команде стиль, который приносил результаты. Да, это утверждение можно оспорить, так как команда в чемпионате России позже начала с каждым годом занимать места в середине турнирной таблицы, но игра «Ростова» хотя бы не вызывала такой критики.

В этом сезоне при Карпине команда пропустила уже 20 голов после 11 матчей – в среднем «Ростов» пропускает по 2 мяча за игру. Получается, при Карпине игра не то чтобы без результата, игра вообще в минус.

Причина ошибок и большого количество пропущенных мячей

Плавно подошли к критике Валерия Георгиевича. Мы можем судить игру «Ростова», выход из обороны и критиковать игроков, вратарей. Но все эти ошибки спровоцированы желанием тренера выходить из обороны за счёт короткого паса, будучи под прессингом.

Сколько мы уже критикуем футболистов «Ростова» за их привозы? Любой игрок после допущенной ошибки будет стараться не повторять её, а мы видим какое-то кривое зеркало. Значит, такова установка и от главного тренера, кстати, об этом же говорят эксперты на «Матч ТВ».

Неужели Карпин не понимает, что он хочет привить команде футбол европейского уровня, не имея игроков соответствующего уровня? В обороне у «Ростова» играют Осипенко, Вахания, Сако и Сутормин. Если последний играл в «Зените», и он может «пояснить» за опыт, то тройка ростовчан ну никак не способна к такой игре, которую хочет видеть Валерий Георгиевич.

Упрямство Карпина доведёт его до отставки. Да-да, сейчас «Ростов» занимает 9-е место, а отставание от зоны стыков составляет четыре очка. Возможно, южанам не грозит опуститься в зону слабейших, но кризис в идеях Карпина очевиден. Если это заметили мы, то в руководстве тем более. Вывод: если ситуация с игрой не изменится, Карпин может покинуть «Ростов» в ближайшее время.

Не пора ли «Ростову» искать нового тренера?
Пора, команда уже играет непонятно во что Убирать Карпина? Он топ-тренер!
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