Радимов: «Карпин очень долго в «Ростове», нужно что-то менять»

Бывший футболист петербургского «Зенита» Владислав Радимов поделился мнением о результате поединка между московским «Спартаком» и «Ростовом» в рамках 11-го тура РПЛ.

«В «Ростове» произошла стагнация. Они с Карпиным работают очень долго. Нужно что‑то менять. Что‑то сделать, чтобы с чистого листа писать», - приводит слова эксперта телеканал «Матч ТВ».

Напомним, что поединок прошел на московском стадионе «Лукойл Арена» и завершился поражением «Ростова» со счетом 0:3.

После 11 сыгранных матчей подопечные Валерия Карпина набрали 12 баллов и находятся на девятом месте в турнирной таблице Премьер-лиги.