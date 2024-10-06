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Радимов: «Карпин очень долго в «Ростове», нужно что-то менять»

06 Октября 2024 • 12:48 Комментировать

Бывший футболист петербургского «Зенита» Владислав Радимов поделился мнением о результате поединка между московским «Спартаком» и «Ростовом» в рамках 11-го тура РПЛ.

«В «Ростове» произошла стагнация. Они с Карпиным работают очень долго. Нужно что‑то менять. Что‑то сделать, чтобы с чистого листа писать», - приводит слова эксперта телеканал «Матч ТВ».

Напомним, что поединок прошел на московском стадионе «Лукойл Арена» и завершился поражением «Ростова» со счетом 0:3.

После 11 сыгранных матчей подопечные Валерия Карпина набрали 12 баллов и находятся на девятом месте в турнирной таблице Премьер-лиги.

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Ростов Валерий Карпин Владислав Радимов ещё теги
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