Борис Игнатьев высказался о голевой серии нападающего «Спартака» Николсона

Заслуженный тренер РСФСР Борис Игнатьев в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» выделил ошибки «Ростова» в матче со «Спартаком».

- Какие выводы можно сделать по игре «Спартака» с «Ростовом»?

- Это была очень авантюрная игра «Ростова» в обороне, который все время наступает на одни и те же грабли. Команда пытается выходить из обороны за счет коротких и средних передач, разыгрывать мяч через вратаря, и который раз уже допускает детские ошибки. Вначале южане играли уверено и заставляли «Спартак» больше обороняться, чем атаковать. Много неприятностей хозяевам создал Роналдо. А потом свои же ошибки привели ростовчан в состояние грогги, за счет чего спартаковцы стали налаживать игру в нападении и провели несколько очень качественных атак, которые привели к забитым мячам. У нас многие команды очень поверхностно относятся к игре в защите.

- Это главная проблема «Ростова»?

- Да. Команда очень ненадежно действует в обороне. Тем не менее, я бы выделил Глебова, который хоть и допустил гол, когда его прессинговал Умяров, но в целом заслуживает уважения. А «Спартак» в обороне допускал такие же ошибки, как и «Ростов».

- По статистике игра была почти равной, но счет на табло 3:0. Итог справедлив?

- Нельзя сказать, что «Ростов» играл плохо. Он играл достойно, просто не хватило мастерства в нападении. А так он много владел мячом, создавал моменты. Но ошибки перечеркнули все потуги южан. Нельзя сказать, что хозяева имели подавляющее преимущество.

- Удивлены игрой Николсона, которого списали в «Спартаке», а он вернулся и начал забивать?

- Не скажу, что удивлен, потому что нападающий и должен забивать. Это не выдающееся событие. Просто Николсон напомнил о себе, как о нападающем. Посмотрим, что будет дальше. «Красно-белые» хотели с ним расстаться, но он дал основания, чтобы тренер и дальше выпускал его в основном составе.

- Как вам расстановка с Николсоном на острие, при которой Угальде ушел на фланг? Не кажется ли, что Угальде потерялся и уже не так опасен и полезен?

- Вчера Угальде не напоминал себя, как это было до этого. Николсон - другого плана игрок. Это наконечник атаки, габаритный, крупный футболист. Возможно, Угальде найдет себя в роли флангового форварда.

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- Можно ли сказать, что «Спартак» выбрался из некой ямы и имеет какой-то запас прочности в игре?

- «Спартак» не был в яме. Он просто не мог забить. Футбол – это ведь противостояние с соперником, который решает свои задачи. Это не только вина «красно-белых», что они не могли забить, но и оппонента. Матч с «Ростовом» показал, что у «Спартака» есть ресурсы и возможности, и вообще, что команда нацелена на большие задачи.

- В кубковом матче с «Ростовом» «Спартак» тоже добьется легкой победы?

- Не факт. Будут большие изменения в составах. Все будет по-другому, и в этом мы убедимся.

Елена Григорьевская