Зарема Салихова поделилась мнением относительно игры нападающего московского «Спартака» Шамара Николсона под руководством сербского специалиста Деяна Станковича.

«Для Шамара важно окружение - кто старший, кто вожак в стае. Что он скажет, куда направит, то и выполнит. Роль тренера для такого склада характера определяющая», - передает слова Заремы Metaratings.ru.

Во вчерашнем поединке Российской премьер-лиги между «Спартаком» и «Ростовом» ямайский центрфорвард отметился двумя забитыми мячами.

Шамар является футболистом «народной команды» с 2022 года. Он принял участие в 49 поединках, записав на свой счет 15 забитых мячей и шесть голевых передач.