Игрок «Ростова» заявил о деградации РПЛ

Хавбек «Ростова» Хорен Байрамян поделился мнением об уровне футбола в российском чемпионате.
«Деградация РПЛ ощущается. У меня смешанные чувства. Когда еврокубки есть - лучше. Но я рад за молодёжь. Верю, что эти ребята вырастут в хороших игроков», - передает слова полузащитника «Чемпионат».
В рамках 11-го тура Российской премьер-лиги «Ростов» на выезде противостоял московскому «Спартаку». Подопечные Валерия Карпина потерпели крупное поражение со счетом 0:3.
После вчерашнего фиаско «Ростов» с 12 баллами занимает девятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.
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