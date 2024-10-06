В «Ростове» оценили летние трансферы

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц в беседе с журналистами поделился мыслями о работе клуба в летнее трансферное окно.

«Саравия, Кучаев, Сутормин - все квалифицированные и хорошие игроки. У нас непростая ситуация по логистике и остальному. Поэтому довольны теми игроками, которые приехали», - передает слова руководителя «Спорт-Экспресс».

В рамках 11-го тура Российской премьер-лиги «Ростов» на выезде встречался с московским «Спартаком». Подопечные Валерия Карпина проиграли со счетом 0:3 на «Лукойл Арене». После этой встречи «жёлто-синие» с 12 баллами располагаются на девятой позиции в таблице Премьер-лиги.