Масалитин – о крупной победе «Спартака»: «Счёт не по игре»

Известный в прошлом футболист Валерий Масалитин высказался о прошедшем матче одиннадцатого тура Премьер-лиги между «Спартаком» и «Ростовом». Напомним, что «красно-белые» отпраздновали крупную победу со счётом 3:0.

«Счёт не по игре. «Ростов» хотел отыграться, пошёл большими силами вперёд, а «Спартак» проводил контратаки, которые могли привести к разгромному счёту. Первый тайм перевернул всё с ног на голову: равная игра, но «Ростов» не забивает, а пропускает», - цитирует Масалитина Metaratings.

На текущий момент «Спартак» располагается на пятой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги с 19 очками (пять побед, четыре ничьи, два поражения). «Ростов», в свою очередь, занимает девятую строчку с 12 зачётными баллами в кармане (три победы, три ничьи, пять поражений).