Глава «Ростова»: «Что-то делаем не так, ситуацию нужно исправлять»

Глава «Ростова» Арташес Арутюнянц в интервью журналистам высказался относительно результатов команды в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги. В рамках 11-го тура «жёлто-синие» потерпели поражение от «Спартака» со счетом 0:3.

«Что-то делаем не так. Тренерский штаб во время паузы все переосмыслит и примет решение. Ситуацию нужно исправлять. Одна-две победы и все будет нормально», - приводит слова президента клуба «Спорт-Экспресс».

После 11 туров чемпионата России «Ростов» набрал 12 баллов и занимает девятое место в турнирной таблице. Подопечные Валерия Карпина не могут забить в четырех поединках подряд.