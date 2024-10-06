Чернов рассказал, когда вернётся в состав «Спартака»

Защитник московского «Спартака» Никита Чернов в беседе с журналистами высказался о своем восстановлении после повреждения.

«Состояние уже получше. Вернусь через месяц, возможно, перед следующим сбором национальной команды или после него», - передает слова футболиста «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне защитник поучаствовал в шести поединках за «народную команду». В начале сентября Никита получил перелом пятой плюсневой кости и с того момента находится в лазарете.

В последнем матче чемпионата России «Спартак» на домашнем поле одержал победу над «Ростовом» со счетом 3:0. После этого успеха команда Деяна Станковича с 19 баллами занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.