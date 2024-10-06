Форвард «Спартака» Николсон оценил свою аренду во Франции

Центральный форвард «Спартака» Шамар Николсон вспомнил о своем выступлении за французский «Клермон» в прошлом сезоне.

«Оценил бы французский этап карьеры как средний. Мог проявить себя гораздо лучше. Но мне было ментально тяжело, французская лига - это очень сильный чемпионат», - передает слова нападающего Legalbet.

Напомним, что Шамар играл за французскую команду на правах аренды. Форвард поучаствовал в 28 поединках, в которых записал на свой счет четыре забитых мяча и три результативных паса.

В текущей игровой кампании ямаец провел шесть матчей за «Спартак», забил три гола и отдал два ассиста.