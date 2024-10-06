Сутормин объяснил крупное поражение «Ростова» от «Спартака»

Хавбек «Ростова» Алексей Сутормин пообщался с журналистами после поединка с московским «Спартаком» в рамках 11-го тура чемпионата России. «Жёлто-синие» крупно уступили на «Лукойл Арене» со счетом 0:3.

«В первом тайме мы ошибались в обороне. «Спартак» воспользовался ошибками и забил три мяча. Могли в матче со «Спартаком» забивать. Но результат такой, какой есть», - передает слова полузащитника «Чемпионат».

После 11 проведенных матчей чемпионата России подопечные Валерия Карпина набрали 12 баллов и занимают девятое место в таблице. В следующем поединке «Ростов» на выезде сыграет против «Пари НН».