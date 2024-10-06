Николсон высказался в адрес главного тренера «Спартака» Станковича

Центрфорвард московского «Спартака» Шамар Николсон выразил слова благодарности в адрес главного тренера команды Деяна Станковича после встречи с «Ростовом» в рамках 11-го тура Премьер-лиги.
«Спасибо тренеру, что дал мне время показать, на что я способен, что хочу тут быть. Это был сложный период, но ментально я силён. Я упорно работал в это время», - приводятся слова ямайского нападающего на страницах «Чемпионата».
Напомним, что «Спартак» крупно обыграл команду Валерия Карпина со счетом 3:0. В этом поединке Шамар отметился двумя забитыми мячами.
По итогам 11 туров московская команда набрала 19 очков и занимает пятое место в таблице РПЛ.
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