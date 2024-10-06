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«Динамо» – ЦСКА: Возможные стартовые составы от Лички и Николича на московское дерби

06 Октября 2024 • 10:30 Комментировать
Динамо Москва
...
ЦСКА Москва
Через 7 ч. 27 мин.

Одиннадцатый тур Российской премьер-лиги не обойдётся без столичного дерби – «Динамо» сразится с ЦСКА. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» публикует вероятные стартовые составы команд на этот большой матч.

«Динамо»: Лунёв (вр), Роберто Фернандес, Бальбуэна, Майсторович, Даса, Лаксальт, Фомин, Артур Гомес, Бителло, Нгамалё, Тюкавин.

ЦСКА: Акинфеев (вр), Круговой, Мойзес, Виллиан Роша, Дивеев, Келлвен, Зделар, Обляков, Файзуллаев, Мусаев, Гуарирапа.

У «Динамо» травмированы полузащитник Луис Чавес и нападающий Вячеслав Грулёв. В стане ЦСКА повреждения у игроков атакующей группы Рифата Жемалетдинова и Владислава Яковлева.

Что касается хавбека Максима Мухина, то он уже выходил на поле после долгого отсутствия из-за разрыва крестообразной связки колена, но Марко Николич призывает не ждать его в режиме активной игры до зимы.

В предыдущем туре РПЛ московское «Динамо» выиграло в гостях у махачкалинского «Динамо» (1:0), а ЦСКА одержал разгромную победу над грозненским «Ахматом» со счётом 3:0.

На уходящей неделе в рамках группового этапа Пути РПЛ Кубка России ЦСКА в выездном матче сломил сопротивление «Пари НН» (2:0), тогда как столичное «Динамо» проиграло дерби «Спартаку» (2:3).

В турнирной таблице Премьер-лиге «Динамо» идёт на четвёртом месте с двадцатью очками, а ЦСКА занимает шестую строчку с семнадцатью баллами в активе.

Матч «Динамо» – ЦСКА пройдёт сегодня, 6 октября, на «ВТБ Арене». Стартовый свисток состоится в 19:00. За ходом матча можно будет следить в прямой текстовой трансляции.

Представленные в этом материале составы являются примерными. Информация о травмах может быть неточной. Обычно команды объявляют реальные стартовые составы за час-полтора до стартового свистка матча.

Кирилл Иванцов

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