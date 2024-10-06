Кафанов оценил игру вратаря «Локомотива» Лантратова

Виталий Кафанов, являющийся тренером вратарей национальной сборной России, высказал мнение об игре голкипера московского «Локомотива» Ильи Лантратова в сезоне-2024/2025.

«Хорошо играет. Все, кто в списке сборной, играют хорошо», - приводятся слова специалиста на страницах «Спорт-Экспресса».

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги 28-летний голкипер провел десять поединков. Лантратов пропустил 14 мячей, а в четырех встречах сохранил свои владения в неприкосновенности.

В настоящий момент «железнодорожники» занимают третье место в турнирной таблице чемпионата страны. На счету столичного коллектива 24 набранных балла.