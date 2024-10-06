Салихова: «Мартинс и Николсон в очередной раз спасают Амарала»

Зарема Салихова, жена бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, высказалась об игре нападающего Шамара Николсона и полузащитника Кристофера Мартинса во вчерашнем поединке против «Ростова».

«Мартинс и Николсон в очередной раз спасают Амарала. Сколько он еще будет выезжать на работе предыдущих спортивных директоров?» - передает слова Салиховой Metaratings.ru.

Напомним, что «красно-белые» крупно одолели «Ростов» со счетом 3:0. Дубль оформил Николсон, еще гол забил Умяров.

После 11 сыгранных матчей «народная команда» набрала 19 баллов и располагается на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России. Команда Деяна Станковича отстает от лидирующего «Зенита» на семь очков.