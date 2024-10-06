Бубнов назвал точный счёт матча «Краснодар» - «Химки»

«Краснодар» примет подмосковные «Химки» на своем поле в рамках 11-го тура Российской премьер-лиги. Об этой встрече высказался футбольный эксперт Александр Бубнов.

«2:0. Краснодарцы получили в этом туре прекрасную возможность, чтобы закрепиться на первом месте в турнирной таблице. У «быков» преимущество в качестве игроков, а также в сыгранности», - передает слова эксперта Sportbox.

Поединок «Краснодара» против «Химок» состоится сегодня, 6 октября. Стартовый свисток запланирован на 19:00 по московскому времени.

«Быки» занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России, а «Химки» располагаются на 13-й строчке.