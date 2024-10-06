Сутормин рассказал, как ему работается с Карпиным

Полузащитник «Ростова» Алексей Сутормин высказался о работе под руководством наставника команды Валерия Карпина.

«С Карпиным работается отлично. Нового ничего для меня не привнёс, требования я знал. Знал, к какому тренеру и куда иду. Получаю удовольствие от той работы», - передает слова футболиста «Чемпионат».

Напомним, что 30-летний полузащитник пополнил ряды «Ростова» минувшим летом. Сутормин принял участие в девяти поединках «жёлто-синих», отметившись одним забитым мячом и одной голевой передачей. Рыночная стоимость игрока оценивается в 1,5 миллиона евро.

В последнем матче «Ростов» потерпел поражение от «Спартака» со счетом 0:3. После этой игры «жёлто-синие» занимают девятое место в таблице.