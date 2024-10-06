«Ростов» готов продать Глебова и Осипенко

Арташес Арутюнянц, который является президентом «Ростова», дал комментарий по поводу возможных трансферов защитника Максима Осипенко и хавбека Данила Глебова.

«Если по лидерам - Осипенко и Глебову - будут хорошие предложения, которые устроят клуб, мы готовы их рассмотреть», - передает слова руководителя «Чемпионат».

После 11 туров Российской премьер-лиги «Ростов» находится на девятом месте в турнирной таблице, набрав 12 баллов. В последнем поединке подопечные Валерия Карпина на выезде крупно проиграли московскому «Спартаку» со счетом 0:3.

В следующем матче чемпионата страны «Ростов» на выезде встретится с «Пари НН».