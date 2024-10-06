Дзюба прокомментировал увольнение в «Пари НН»

Центрфорвард тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба высказался об увольнении Саши Илича с поста наставника «Пари НН».

«У меня давно инсайды, я много чего знаю. Поэтому не удивлён. Но я в этом никак не участвовал», - передает слова 36-летнего нападающего телеканал «Матч ТВ».

Илич возглавлял нижегородский коллектив с мая текущего года. После 11 туров чемпионата России «Пари НН» набрал 11 баллов и находится на 11-й строчке в турнирной таблице.

Следующий поединок команда из Нижнего Новгорода проведет на домашнем стадионе против «Ростова». Матч состоится в субботу, 19 октября, стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени.