«Фратрия» прокомментировала победу «Спартака» над «Ростовом»

«Фратрия», объединение болельщиков московского «Спартака», отреагировала на результат поединка между «красно-белыми» и «Ростовом» в рамках 11-го тура Российской премьер-лиги.

«Грохнули «Ростов»! «Спартак» растерзал соперника - 3:0! Умяров + дубль Николсона», - говорится в публикации болельщиков.

Благодаря вчерашней победе «Спартак» набрал 19 баллов и занимает пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Подопечные Деяна Станковича отстают от лидирующего «Зенита» на семь очков.

Следующий матч в чемпионате страны «народная команда» сыграет на домашнем поле против «Краснодара». Встреча пройдет 19 октября.