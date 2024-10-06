Наумов дал прогноз на матч «Локомотив» - «Крылья Советов»

Экс-президент московского «Локомотива» Николай Наумов поделился мыслями о предстоящей встрече «железнодорожников» с самарскими «Крыльями Советов».

«Локо» должен выигрывать. И, я думаю, выиграет. Потому что «Крылья» явно не в порядке. Вряд ли они составят конкуренцию «Локомотиву» - разница будет в два гола», - передает слова Наумова «РБ Спорт».

Встреча между «Локомотивом» и «Крыльями Советов» пройдет сегодня, 6 октября. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по столичному времени. В преддверии этого матча подопечные Михаила Галактионова с 24 баллами располагаются на третьей строчке в таблице. Гости находятся на десятом месте, набрав 11 очков.