Деменко: «Не ожидал, что команда Карпина так рассыплется»

Экс-футболист московского «Спартака» Максим Деменко в разговоре с представителями СМИ поделился мыслями о вчерашней победе «народной команды» над «Ростовом» в рамках 11-го тура чемпионата России.

«Еще до матча говорил, что любая команда может победить, но я не ожидал, что команда Карпина так рассыплется. 3:0 в первом тайме, хотя могло быть и больше», - приводит слова эксперта «Спорт-Экспресс».

Поединок «Спартака» и «Ростова» прошел на московском стадионе «Лукойл Арена» в субботу, 5 октября. Команда Деяна Станковича одержала уверенную победу со счетом 3:0. После этого успеха столичный коллектив набрал 19 очков и находится на пятом месте в турнирной таблице РПЛ.