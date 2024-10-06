Бубнов - о Карпине: «После таких провалов тренеров меняют, а его не трогают»

Бывший защитник московского «Спартака» Александр Бубнов критически высказался в адрес главного тренера «Ростова» Валерия Карпина после поражения на «Лукойл Арене».
«Карпин умничал, что задача «Ростова» - не вылететь. Вот и будут бороться за выживание. После подобных провалов в некоторых клубах тренеров меняют, а его не трогают», - приводятся слова Александра на страницах Sportbox.
Встреча «Спартака» и «Ростова» состоялась на стадионе «Лукойл Арене» 5 октября. «Красно-белые» выиграли со счетом 3:0. Подопечные Деяна Станковича с 19 баллами располагаются на пятом месте в турнирной таблице Премьер-лиги. «Ростов» (12) находится на девятой позиции.
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