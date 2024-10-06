Гладилин: «Спартак» доказал, что является претендентом на чемпионство»

Российский специалист Валерий Гладилин высказался о победе московского «Спартака» над «Ростовом» в поединке 11-го тура Российской премьер-лиги. «Красно-белые» одолели соперника со счетом 3:0.

«Спартак» доказала, что является претендентом на чемпионство. Впереди еще долгий отрезок, вполне может все измениться в пользу «Спартака», - передает слова эксперта «РБ Спорт».

Подопечные Деяна Станковича набрали 19 баллов и занимают пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. «Ростов», в свою очередь, с 12 очками находится на девятой строчке в чемпионате страны.