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Гранат прокомментировал победу «Спартака» над «Ростовом»

06 Октября 2024 • 07:47 Комментировать

В поединке 11-го тура Российской премьер-лиги московский «Спартак» на своем поле взял верх над «Ростовом» со счетом 3:0. Об этом матче поделился мнением бывший футболист Владимир Гранат.

«Спартак» победил заслуженно. «Ростов» меня разочаровал. Не забили и пропустили, очень много позволили «Спартаку». Поэтому разочарование», - приводятся слова эксперта на страницах «РБ Спорта».

После этого поединка в активе «красно-белых» стало 19 баллов, команда поднялась на пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Что касается «Ростова», то «жёлто-синие» с 12 очками располагаются на девятой строчке.

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